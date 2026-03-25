Il Geoparco partecipa in Austria al meeting EGN: focus su governance, valorizzazione e nuove prospettive legate al riconoscimento Unesco

Il Geoparco dell’Aspromonte in Austria per la riunione dell’European Geoparks Network (EGN).

Il Geoparco dell’Aspromonte partecipa in questi giorni alla cinquantatreesima riunione del Comitato di Coordinamento della rete europea dei geoparchi (European Geoparks Network – EGN), in corso presso il Geoparco Unesco delle Caravanche, comprensorio alpino situato tra Austria e Slovenia. I lavori del prestigioso meeting hanno come protagonisti i delegati di tutti i geoparchi europei per affrontare tematiche di carattere scientifico e istituzionale.

Il Geoparco delle Caravanche, che ospita il meeting, comprende un patrimonio geologico importantissimo, risalente ad oltre 400 milioni di anni fa, con montagne che superano i 2.000 metri e giacimenti di ferro, piombo e zinco.

A rappresentare l’Aspromonte Geopark vi è Nicolas Putrino, geologo delegato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il Comitato di Coordinamento dell’EGN, nelle tre giornate di lavori, deve affrontare i temi della governance e della valorizzazione territoriale, ma anche provvedere al rinnovo delle cariche del presidente della rete europea.

Il Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Aspromonte, arch. Renato Carullo, sottolinea l’importanza del riconoscimento Unesco per il Geoparco, fondamentale per il rilancio del territorio interessato, ricco di elementi di grande valore geologico, naturale e culturale. Evidenzia inoltre l’importanza della partecipazione dell’Ente a questo evento internazionale, durante il quale si procederà all’elezione del presidente dell’European Geoparks Network.