Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2115m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.