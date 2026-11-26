Un traguardo straordinario per Luigi Praticò, nato a Reggio Calabria il 26 novembre 1926, che oggi raggiunge il prestigioso traguardo dei cento anni. A festeggiarlo saranno i figli, i nipoti e i pronipoti.

Un compleanno davvero speciale quello che si celebra oggi, 26 novembre, per Luigi Praticò, che taglia il traguardo dei cento anni. Nato a Reggio Calabria nel 1926, Luigi entra a pieno titolo nel ristretto gruppo di coloro che possono raccontare un secolo di storia, attraversando con la propria vita epoche profondamente diverse e cambiamenti che hanno trasformato la società.

Un anniversario importante, che assume un significato ancora più profondo perché vissuto insieme alla propria famiglia. Saranno infatti i figli, i nipoti e i pronipoti a circondarlo di affetto e a rendergli omaggio in occasione di questo compleanno fuori dal comune.

Una festa che va ben oltre il semplice spegnere cento candeline: è l’occasione per celebrare Luigi, la sua lunga storia personale e il legame tra le generazioni che porta il suo nome e ne custodisce la memoria.

Per la famiglia Praticò, quella di oggi è una giornata destinata a rimanere tra i ricordi più belli, con un protagonista d’eccezione: un uomo che raggiunge il traguardo del secolo di vita.

A Luigi Praticò i più affettuosi auguri per i suoi 100 anni, con l’augurio di trascorrere questa giornata circondato dall’amore e dalla vicinanza di tutti i suoi cari.