Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del Testo Unico degli Enti Locali, superando l'impianto della legge Delrio del 2014. Il provvedimento reintroduce il voto popolare per i vertici provinciali e apre la strada all'elezione diretta del Sindaco metropolitano

Potrebbe esaurirsi dopo quindici anni l’esperienza della Citta Metropolitana, così per come era stata pensata dalla Legge Delrio, di fatto in procinto di essere archiviata dopo dodici anni dalla sua entrata in vigore, col via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), giunto a ventisei anni dalla sua entrata in vigore.

Il provvedimento, che reca la firma dei ministri Matteo Piantedosi (Interno), Roberto Calderoli (Affari regionali) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme), archivia in primis il sistema di voto indiretto di secondo livello introdotto proprio dalla legge Delrio, reintroducendo il suffragio universale per il Presidente e il Consiglio provinciale (con mandato quinquennale) e ripristinando la Giunta, adottando un sistema a turno unico con premio di maggioranza.

In particolare il meccanismo elettorale ipotizzato dovrebbe prevedere un sistema a turno unico e soglie con l’elezione al primo turno per il candidato presidente che raggiunge almeno il 40% dei voti validi. Sarà previsto un premio di maggioranza con l’assegnazione di almeno il 60% dei seggi alla coalizione vincente che rimarrà in carica cinque anni. Il sistema elettorale al momento al vaglio, prevede tutele per la rappresentanza di genere nelle liste.

Oltre alla materia più squisitamente elettorale, la legge-delega inserisce importanti novità in tema di lotta alle infiltrazioni mafiose nei Comuni. Come anche una necessaria revisione della disciplina degli scioglimenti per infiltrazioni mafiose, con procedure graduali di affiancamento degli uffici sul "modello Caivano" prima di arrivare allo scioglimento, unitamente a norme sulla carriera dei segretari comunali e sui controlli contabili degli enti. Sul punto è intervenuto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo che fra qualche giorno sarà protagonista proprio a Reggio con il sindaco Francesco Cannizzaro di un incontro con i dipendenti comunali in forza a Palazzo San Giorgio. «A Caivano, per la prima volta - ha detto all’Ansa -, abbiamo impiegato personale del Dipartimento della funzione pubblica all'interno di un'amministrazione commissariata, garantendo, anche in un contesto emergenziale e straordinario, la prosecuzione delle attività amministrative e l'erogazione dei servizi essenziali a cittadini e imprese: dalle scuole dell'infanzia alle funzioni di polizia, dalle attività di certificazione alla riscossione dei tributi. Con questo provvedimento intendiamo mettere a regime un modello che ha dimostrato la propria efficacia, offrendo alle amministrazioni commissariate uno strumento concreto per affrontare situazioni di particolare criticità. Vogliamo mettere a disposizione di queste realtà professionalità, esperienza, competenze e formazione, a beneficio delle amministrazioni e, soprattutto, delle comunità che rappresentano».

Città Metropolitane, cosa cambia?

La legge delega servirà quindi a definire la distribuzione delle funzioni fondamentali tra Comuni, Province e Città metropolitane che dunque, continueranno ad esistere, ma servirà anche a stabilire le forme associative tra enti locali e le fusioni tra Comuni. «Lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi – si legge nella nota di Palazzo Chigi - diventa una facoltà, sostenuta da incentivi statali, tenendo conto delle caratteristiche delle isole minori e delle zone montane».

Certo, l’esperienza di Reggio Calabria non è stata delle più fortunate, visto che ancora oggi il processo di conferimento delle funzioni tra la Regione e Palazzo Alvaro non si è ancora perfezionato.

Se l’impianto fin qui ipotizzato arriverà a compimento anche per la Città Metropolitana di Reggio il vertice di Palazzo Alvaro non coinciderà più automaticamente con il sindaco del Comune di Reggio Calabria, ma sarà scelto dall'intero corpo elettorale dell'area metropolitana, riportando direttamente in gioco l’hinterland della Piana, della Locride e dell’Area Grecanica.

Il testo della legge-delega passa ora al Parlamento, che avrà 12 mesi di tempo per approntare i decreti legislativi delegati. Non è ancora fissata una data ufficiale per le prime elezioni dirette ma se il calendario dovesse essere rispettato, tra le ipotesi circolate nelle ricostruzioni di stampa figura l'accorpamento con le elezioni europee del 2029.

Le reazioni in Calabria: il sostegno di FdI e la soddisfazione del Carroccio

Non sono molti, al momento, i commenti in Calabria rispetto all’approvazione della legge-delega del Consiglio dei ministri. Soddisfazione è stata espressa dalla senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, che ha definito la misura come una «vittoria» del Carroccio per porre rimedio alle criticità generate dalla legge Delrio. La senatrice ha sottolineato che l'elezione diretta «permetterà agli amministratori di rispondere in prima persona agli elettori, con un impatto immediato sull'efficienza delle prestazioni pubbliche», richiamando in particolare l'importanza di una governance chiara per la gestione delle scuole superiori e della rete stradale provinciale.

Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Calabria, ha accolto favorevolmente il provvedimento, sottolineando la necessità di restituire la scelta diretta ai cittadini. Secondo il consigliere regionale, «non può esserci una buona amministrazione senza responsabilità politica e una diretta legittimazione popolare».

Brutto ha evidenziato che la disciplina precedente ha indebolito il ruolo degli enti provinciali, riducendone funzioni, risorse e autorevolezza in ambiti fondamentali per le comunità quali la viabilità stradale, l'edilizia scolastica e la programmazione territoriale. «Il ripristino dell’elezione diretta – si legge nella nota - non è una battaglia di poltrone, come qualcuno vorrebbe far credere, ma una battaglia di democrazia, partecipazione e responsabilità»