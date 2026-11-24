Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3294m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.