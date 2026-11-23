Dalla civiltà brettia all'età romana, il progetto - gratuito e online - permette di esplorare i tesori archeologici della Costa Viola attraverso ricostruzioni interattive, panoramiche a 360 gradi e un personaggio storico con cui dialogare

Duemila anni di storia a portata di clic, con la possibilità di passeggiare virtualmente tra antiche abitazioni, santuari, mosaici e testimonianze di civiltà lontane, accompagnati persino da un protagonista della Roma repubblicana. Il Parco Archeologico dei Tauriani di Palmi entra nella dimensione digitale grazie a un nuovo tour virtuale tridimensionale che permette di esplorare uno dei luoghi più affascinanti della Costa Viola direttamente dal proprio computer o smartphone.

L'iniziativa porta la firma di Calabria Dreamin', che ha realizzato una piattaforma interattiva completamente gratuita, pensata per rendere accessibile il patrimonio archeologico calabrese a un pubblico sempre più vasto, superando le distanze geografiche e offrendo una nuova modalità di conoscenza del territorio.

Il progetto ricostruisce digitalmente il promontorio di Taureana, consentendo ai visitatori virtuali di muoversi attraverso le diverse epoche che hanno segnato la storia dell'insediamento. Il percorso comprende il Villaggio Protostorico dell'Età del Bronzo, il quartiere abitativo greco-romano, il Santuario Urbano conosciuto come «Casa di Donna Canfora», la Casa del Mosaico, la Via Basolata, il Teatro, la Villa Marittima e la Torre Saracena di Pietrenere.

Un itinerario che restituisce la complessità storica di un territorio attraversato nei secoli da culture e dominazioni differenti, attraverso ambientazioni tridimensionali che permettono di osservare e approfondire luoghi dei quali oggi rimangono importanti testimonianze archeologiche.

Particolarmente suggestiva è la possibilità di entrare virtualmente nella Cripta di San Fantino, considerata il più antico luogo di culto cristiano della Calabria. In questo caso, alla ricostruzione digitale si affianca un'esperienza fotografica reale a 360 gradi, che consente di osservare gli ambienti del sito e scoprirne le caratteristiche.

Ma l'elemento più curioso dell'intero progetto è probabilmente la presenza di Marco Porcio Catone il Censore, trasformato in una guida storica tridimensionale parlante. Il celebre personaggio della Roma antica accompagna gli utenti nell'esplorazione, offrendo la possibilità di dialogare e approfondire vicende e curiosità legate alla storia dei Brettii e alla presenza romana in Calabria. Un espediente narrativo e tecnologico che punta a rendere l'esperienza più coinvolgente, soprattutto per studenti e giovani visitatori.

L'iniziativa si inserisce nel crescente utilizzo delle tecnologie immersive per la divulgazione culturale, con una particolare attenzione all'accessibilità. Il tour è infatti liberamente consultabile, senza alcun costo, e può rappresentare uno strumento utile anche per le scuole, per la didattica e per quanti desiderano conoscere il patrimonio archeologico regionale prima di organizzare una visita.

L'obiettivo dichiarato dai promotori è proprio quello di trasformare la curiosità suscitata dall'esperienza virtuale in un'occasione di visita reale, contribuendo alla promozione turistica di Palmi e dell'intera Costa Viola anche presso un pubblico internazionale.

Il percorso è già disponibile all'indirizzo tauriana.calabriadreamin.com, accessibile da computer e dispositivi mobili.

Una nuova finestra digitale sulla storia calabrese, dunque, che offre al patrimonio archeologico di Taureana un'ulteriore opportunità di farsi conoscere ben oltre i confini regionali, portando secoli di storia sullo schermo di chiunque voglia scoprirli.