Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 3944m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.