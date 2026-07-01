Pagare il dovuto senza sanzioni né interessi, con la possibilità di dilazionare gli importi fino a 40 rate. È questa l’opportunità che il Comune di Melito di Porto Salvo mette a disposizione di cittadini e imprese grazie alla definizione agevolata delle entrate comunali, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 29 giugno scorso.

La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta uno degli interventi più significativi promossi dall’amministrazione comunale sul fronte tributario e punta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell’ente, offrendo ai contribuenti la possibilità di sanare la propria situazione versando esclusivamente il tributo dovuto, senza il peso di sanzioni e interessi maturati nel tempo.

La definizione agevolata riguarderà tutte le entrate comunali, sia tributarie sia patrimoniali, relative agli anni compresi tra il 2020 e il 2025. Potranno accedere al beneficio non soltanto coloro che hanno già posizioni affidate alla riscossione, ma anche chi si trova nelle condizioni di omesso versamento o omessa dichiarazione, ampliando in maniera significativa la platea dei potenziali beneficiari. «Abbiamo scelto di cogliere l’opportunità offerta dalla Legge di Bilancio 2026 per mettere a disposizione dei cittadini uno strumento concreto che consente di regolarizzare la propria posizione pagando il solo tributo dovuto, con l’eliminazione di sanzioni e interessi – ha dichiarato l’assessore al Bilancio e ai Tributi Antonina Iaria –. È una misura che coniuga equità sociale e responsabilità amministrativa, perché aiuta chi vuole mettersi in regola e, nello stesso tempo, rafforza la capacità di riscossione del Comune».

I contribuenti interessati potranno presentare la richiesta del prospetto informativo entro il 31 luglio 2026 e avranno la possibilità di accedere a piani di rateizzazione fino a un massimo di 40 rate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale e in relazione all’ammontare complessivo del debito.

L’assessore Iaria ha inoltre sottolineato il percorso amministrativo che ha portato all’approvazione del provvedimento, evidenziando il lavoro svolto dagli uffici e dagli organismi consiliari coinvolti. «Questo provvedimento è il risultato di una precisa scelta dell’intera amministrazione comunale, che ha creduto fin dall’inizio nell’importanza di offrire questa opportunità ai cittadini.

Come assessore al Bilancio e ai Tributi ho avuto il compito di coordinare un lavoro complesso, reso possibile grazie alla professionalità del Settore Economico-Finanziario e dell’Ufficio Tributi e al prezioso contributo della Prima Commissione consiliare, presieduta dalla consigliera Federica Ferrara, che ha approfondito e condiviso l’impianto regolamentare della misura. A tutti rivolgo il mio più sincero ringraziamento per l’impegno e la competenza dimostrati».

Per facilitare l’accesso alla procedura e garantire la massima diffusione delle informazioni, nei prossimi giorni sarà attivata sul sito istituzionale del Comune una sezione dedicata alla definizione agevolata. Al suo interno saranno pubblicati il regolamento, la modulistica e tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle istanze. Il modello potrà essere scaricato direttamente online oppure ritirato presso gli uffici comunali, dove saranno predisposte anche apposite bacheche informative dedicate all’iniziativa.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di offrire una concreta possibilità di regolarizzazione ai contribuenti e, allo stesso tempo, migliorare la capacità di riscossione dell’ente, favorendo un rapporto più diretto e collaborativo tra istituzione e cittadini. «Vogliamo offrire ai cittadini un’occasione concreta per mettersi in regola e, allo stesso tempo, migliorare la capacità di riscossione dell’ente – ha concluso Iaria –. È una misura che guarda al futuro, fondata sul principio che favorire l’adempimento spontaneo significa rafforzare il rapporto di fiducia tra Comune e contribuenti e costruire basi più solide per lo sviluppo della nostra comunità».