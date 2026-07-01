La scoperta è stata fatta intorno alle 6 di questa mattina. A seguito del rinvenimento ci sono state ripercussioni per il traffico ferroviario

È di un uomo di 62 anni, originario di Reggio Calabria, la persona trovata morta stamani vicino ai binari nei pressi della stazione fiorentina Statuto. La scoperta del cadavere è stata fatta intorno alle 6. In corso accertamenti sulle cause del decesso.

A seguito del rinvenimento ci sono state ripercussioni per il traffico ferroviario: secondo quanto si legge sul sito di Rfi, dalle 6:15 rallentamenti nella circolazione ferroviaria "in prossimità di Firenze Statuto per accertamenti dell'autorità giudiziaria", con la situazione "in graduale ripresa" dalle 7:55 e tornata poi regolare dalle 8:30: i treni Av, Intercity e Regionali hanno subito ritardi fino a 50 minuti.