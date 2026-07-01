Sotto la guida di Vittorio Aspromonte il reparto è stato completamente rifondato attraverso una riorganizzazione capillare che ha toccato ogni singolo aspetto

Un progetto ambizioso, partito da zero, che in pochissimi mesi sta ridisegnando i confini della sanità nella Locride. La Cardiologia del presidio ospedaliero di Locri mette a segno un altro colpo nel suo percorso di rinascita e potenziamento: sono stati consegnati e installati due nuovi ecocardiografi 3D di ultimissima generazione. Si tratta di strumenti di altissima precisione tecnologica che elevano la diagnostica cardiovascolare del reparto ai massimi livelli regionali e nazionali.

Questo traguardo rappresenta un ulteriore, decisivo passo in avanti compiuto in meno di due anni dall'insediamento del Direttore della struttura, Vittorio Aspromonte, alla guida del reparto dal 1° settembre 2024. In questo arco di tempo, il primario ha impresso una accelerazione a tutte le procedure, con l’obiettivo prioritario di equiparare rapidamente la Cardiologia di Locri agli standard d'eccellenza del resto d’Italia.

L'arrivo di queste nuove apparecchiature non è un episodio isolato, ma la naturale continuazione di un lungo percorso. Dall'autunno del 2024 a oggi, sotto la guida di Aspromonte, il reparto è stato completamente rifondato attraverso una riorganizzazione capillare che ha toccato ogni singolo aspetto: dall’aggiornamento tecnologico alla gestione strategica delle risorse umane, fino alla motivazione profonda dello stesso personale. Medici, infermieri e OSS stanno credendo fermamente in questo processo di rinascita, lavorando con un ritrovato spirito di squadra e con una determinazione che non si arresta davanti a nessun ostacolo.

Una visione diventata realtà grazie alla sensibilità della Direzione Generale dell'Asp di Reggio Calabria, guidata da Maddalena Berardi, che ha compreso immediatamente la portata del progetto investendo concretamente in tecnologie capaci di garantire il diritto alla salute sul territorio.

L'introduzione della tecnologia 3D permetterà all'équipe del dottor Aspromonte di effettuare valutazioni ecocardiografiche di altissima precisione, cruciali per la diagnosi precoce delle patologie cardiache, per l'attività clinica quotidiana e per la gestione dei pazienti complessi, riducendo drasticamente la necessità di migrazione sanitaria verso altri centri.