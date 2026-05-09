A Reggio Calabria oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse nelle ore del mattino e ampie schiarite nel resto della giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, mentre la minima si attesterà a 15°C. Lo zero termico raggiungerà i 3926 metri.

I venti saranno tesi al mattino e proverranno da Nord, mentre nel pomeriggio resteranno tesi con provenienza da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.