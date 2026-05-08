Una comunità in lutto si è stretta attorno alla famiglia di Fabio Cananzi, giovane operaio di Gioia Tauro di 46 anni, che ha tragicamente perso la vita mentre stava lavorando. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Anoia, quando Cananzi è caduto da un tetto di un’abitazione mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione. La notizia ha scosso profondamente la comunità, che ha espresso il proprio sconcerto e la propria solidarietà alla famiglia.

Fabio era ben conosciuto e rispettato non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua personalità solare e cordiale. Lascia moglie e figli, che ora si trovano ad affrontare un dolore inimmaginabile. I Carabinieri sono stati immediatamente allertati e hanno avviato indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che abbia influito il forte vento che imperversava nella giornata di ieri nella Piana.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza con parole cariche di commozione: «Il sindaco e l’amministrazione comunale, unitamente a tutta la comunità gioiese, oggi piange la scomparsa di Fabio Cananzi, un giovanissimo padre e lavoratore caduto sul posto di lavoro, mentre si apprestava a guadagnare onestamente il pane per i propri figli. Una ferita che lacera il cuore di tutta Gioia Tauro.

Ci stringiamo con un abbraccio sincero e amorevole alla moglie, ai piccoli figli e alla famiglia tutta, nella speranza che non si debba piangere mai più un caduto sul posto di lavoro».