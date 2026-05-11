A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni previste. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, mentre la minima si attesterà a 17°C. Lo zero termico raggiungerà quota 3954 metri.

I venti saranno tesi sin dalle ore mattutine e proverranno da Nord, direzione che resterà invariata anche nel pomeriggio con intensità sostenuta. Mare mosso.

Nessuna allerta meteo presente.