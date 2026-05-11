Le temperature oscilleranno tra una massima di 26°C ed una minima di 17°C
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A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni previste. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, mentre la minima si attesterà a 17°C. Lo zero termico raggiungerà quota 3954 metri.
I venti saranno tesi sin dalle ore mattutine e proverranno da Nord, direzione che resterà invariata anche nel pomeriggio con intensità sostenuta. Mare mosso.
Nessuna allerta meteo presente.