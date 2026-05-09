Momenti di apprensione sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, dove una automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nei pressi dello svincolo del Cedir.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incendio accidentale.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata. Non si sono registrati feriti.