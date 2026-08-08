È tutto pronto per la 42ª edizione della Marcialonga Verde Aspromonte Gambarie 2026, la tradizionale manifestazione podistica che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggina.

La gara, organizzata dal CSI Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, con il patrocinio del CONI e del CIP Calabria, torna martedì 18 Agosto 2026 nel meraviglioso scenario del Parco Nazionale dell’Aspromonte, confermandosi una manifestazione capace di coinvolgere atleti, famiglie, associazioni, volontari e istituzioni. La 7 km su percorso misto, affiancata dalla gara non competitiva di 4 km, prenderà il via alle 10.30 da Piazza Mangeruca a Gambarie d’Aspromonte.

Anche quest’anno non mancheranno conferme e importanti novità, con l’obiettivo di rendere la Marcialonga sempre più inclusiva e partecipata. Tra le iniziative più attese c’è il contest “Marcialonga in Famiglia 2.0”, pensato per far correre e divertire insieme genitori e figli. Spazio anche ai più piccoli con la “Kids Run 2026”, dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni: un percorso ludico ed esplorativo nel bosco, accompagnato e guidato dagli esperti del CSI.

A caratterizzare la manifestazione è ancora una volta la straordinaria rete costruita tra associazioni, volontari e istituzioni, un patrimonio di collaborazione che permette alla Marcialonga di crescere e rinnovarsi ogni anno. Fondamentale il coordinamento e il sostegno del Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e Consigliere Metropolitano, dott. Francesco Malara, che sottolinea: «La straordinaria bellezza della Marcialonga sta nella sua capacità di mettere in pista tutti, nessuno escluso. Piccoli e grandi, atleti e appassionati, famiglie e tante associazioni. Il Parco Nazionale diventa lo spazio per vivere intensamente la bellezza e la magia del bosco, i profumi e i rumori della nostra terra. È bellissimo accogliere tantissime persone, turisti, reggini e storici partecipanti alla gara. La programmazione e la rete messe in campo sono i fattori che fanno della manifestazione uno degli eventi più attesi dell’estate».

Importante anche il contributo dell’assessore del Comune di Santo Stefano in Aspromonte Mimma Vitale, dell’Associazione Cronometristi, del dott. Andrea Guarda, componente della Giunta CONI e della Federazione Cronometristi, e dell’associazione Atletica Brothers, che mette a disposizione la propria esperienza anche attraverso il tecnico Emilio Curatola.

Le iscrizioni alla gara sono aperte online fino al 16 agosto. È possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, a partire dalle 8.30, presso gli stand CSI allestiti in Piazza Mangeruca a Gambarie.

Il percorso partirà da Piazza Mangeruca, attraverserà il ponte in località “Passo della Troja” e proseguirà fino alla pista di sci, accanto alla zona di partenza della seggiovia.

Tutti i partecipanti riceveranno la maglietta ufficiale della manifestazione. Al termine della corsa sono previsti premi per diverse categorie e gadget per tutti.

Sarà inoltre riproposta la “Marcialonga in Compagnia”, una passeggiata guidata da un tecnico CSI, pensata per gli over e per quanti incontrano difficoltà nell’affrontare il percorso della gara. Un’occasione per vivere con maggiore tranquillità i sentieri e la natura del meraviglioso Parco Nazionale dell’Aspromonte.