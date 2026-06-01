Reggio Calabria aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta promossa da Plastic Free Onlus. Il prossimo weekend, infatti, decine di città italiane da nord a sud saranno coinvolte contemporaneamente in una grande mobilitazione ambientale dedicata alla raccolta dei mozziconi, uno dei rifiuti più presenti e dannosi negli spazi urbani.

Per l’appuntamento reggino è stata scelta l’area del Tempietto, luogo simbolico e molto frequentato da famiglie e bambini, dove durante le attività di monitoraggio sono stati rinvenuti numerosi mozziconi abbandonati a terra.

Nonostante le loro dimensioni ridotte, i mozziconi rappresentano un grave problema ambientale: ogni filtro contiene plastica e sostanze tossiche che possono impiegare fino a 15 anni per degradarsi completamente. Una volta dispersi nell’ambiente, rilasciano microplastiche e agenti inquinanti capaci di contaminare terreno, falde acquifere e mare, mettendo a rischio ecosistemi e fauna marina. Inoltre, si tratta del rifiuto più abbandonato al mondo, spesso sottovalutato proprio per le sue piccole dimensioni”, dichiarano le referenti di Plastic Free organizzatrici dell’evento.

L’iniziativa punta non solo a ripulire una delle aree più vissute della città, ma soprattutto a sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale di un gesto troppo spesso considerato innocuo.

All’evento prenderanno parte anche Reggio Bic, ESN, il Corpo Europeo di Solidarietà, Anffas, Aipd e la Lega Navale Italiana (Sez. di Reggio Calabria), realtà che hanno scelto di sostenere l’iniziativa contribuendo a diffondere un messaggio di responsabilità ambientale e cittadinanza attiva.

A supportare l’evento anche Funky Drop, che al termine della raccolta offrirà una consumazione gratuita ai volontari presso il proprio chiosco sulla Via marina bassa, come gesto di ringraziamento verso chi dedicherà il proprio tempo alla cura della città.

L’appuntamento è per domenica 7 giugno alle ore 10:00 al Playground Kobe e Gianna Bryant.

L’evento sarà aperto a cittadini, volontari e associazioni che vorranno contribuire concretamente a rendere più pulita Reggio Calabria e diffondere una maggiore cultura del rispetto degli spazi pubblici.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di Plastic Free, cliccando “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15874/7-giu-reggio-di-calabria.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.