La plastica smette di essere un rifiuto per diventare opportunità artigianale e sociale. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, i locali adiacenti al Polo sanitario di prossimità di Arghillà ospiteranno un innovativo percorso di formazione dedicato al riciclo (semi) artigianale, basato sul modello globale Precious Plastic.

L’iniziativa, promossa all’interno del Progetto FATA, sostenuto con i fondi Otto per Mille Valdese della Chiesa Valdese, curata dall’associazione Mobius Circle APS - Precious Plastic Salento in collaborazione con l’associazione Fare Eco, si propone di fornire alla comunità gli strumenti tecnici e teorici per gestire il ciclo della plastica in modo autonomo e sostenibile direttamente sul territorio.

Il corso gratuito ed accessibile a tuttə si articolerà in due giornate intensive, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, toccando tre pilastri fondamentali:

1. Conoscenza dei materiali: imparare a distinguere le diverse tipologie di plastica e la loro reale riciclabilità.

2. Tecnica pratica: sperimentare l’uso di macchinari di piccola scala per la trasformazione fisica del materiale.

3. Visione comunitaria: acquisire le basi per l’avvio di una vera e propria officina di riciclo artigianale nel quartiere di Arghillà.

In linea con i valori di inclusione e rigenerazione urbana, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è stimolare una nuova consapevolezza ambientale che possa tradursi in micro-imprenditorialità locale e decoro del territorio.