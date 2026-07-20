Il Comune invita i cittadini a seguire le raccomandazioni di Protezione Civile per affrontare l'ondata di calore: evitare le ore più calde, idratarsi e adottare comportamenti di prevenzione. Attivi il numero unico 112 e la Sala Operativa della Polizia Locale

Anche per i giorni 21 e 22 luglio nella Città di Reggio Calabria è prevista un’ondata di calore di livello ROSSO, come da bollettino emesso dal Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie raggiungibile al seguente Link. https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/

Le temperature massime previste sono rispettivamente di 32 e 34 gradi celsius.

La cittadinanza pertanto è invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali, quali ad esempio, non uscire nelle ore più calde, seguire un’alimentazione corretta, vestire comodi e leggeri, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata.

Tutti i comportamenti virtuosi da porre in essere in consimili circostanze sono raggiungibili all’indirizzo https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/.

Per ogni necessità ed urgenza è attivo h 24 è attivo il numero unico di emergenza 112 nonché la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale al n. 0965 -53004