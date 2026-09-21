Torna Sea & Rivers, l’appuntamento nazionale di Plastic Free dedicato alla pulizia di spiagge, fiumi, laghi e territori per richiamare l’attenzione sull’inquinamento provocato dalla plastica e dai rifiuti dispersi nell’ambiente. Previsti quest’anno oltre duecento appuntamenti in tre giorni, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, in diverse città italiane e nel mondo.

Reggio Calabria offrirà il proprio contributo anche a questa edizione con un appuntamento di clean up in programma sabato 26 settembre alle ore 09:30 al Parco Lineare Sud.

«Nella scorsa edizione siamo riusciti a liberare l’ambiente da oltre 10 quintali di rifiuti abbandonati al Tempietto, ci auguriamo di ottenere un ottimo risultato anche quest’anno, grazie anche alla partecipazione delle tante belle realtà reggine che hanno scelto di sostenerci e unirsi a noi in questa tappa – dichiara Ludovica Monteleone, referente provinciale Plastic Free Reggio Calabria – Quando realtà diverse decidono di mettersi insieme per la stessa causa è sempre motivo di grande orgoglio e speranza per la nostra città. I Sea & Rivers sono occasioni di incontro che ci danno l’opportunità di riportare al centro il rapporto tra noi e il territorio».

Per questa data speciale al Parco Lineare Sud, insieme a Plastic Free, saranno presenti anche il Comitato di Quartiere Torre Lupo; Mare Pulito; Puliservice Volley Reggio Calabria; Dragon Team Canoa e Kayak Rc; Windsurf School; Asd Tennistavolo Casper; Magna Grecia Wind Club e gli affidati in prova al servizio sociale dell’UEPE.

Appuntamento, dunque, sabato 26 settembre alle 09:30 alla piazzetta di fronte la stazione Omeca. L’evento sarà aperto a grandi e piccini.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16722/26-set-reggio-di-calabria.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free ed Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.