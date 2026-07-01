Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri la cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu 2026, che per il settimo anno consecutivo, il quinto sotto l'amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, premia il litorale di Siderno. La cornice dell'evento è stata quella del Monumento al Marinaio, sul Lungomare delle Palme, dove la cittadinanza si è radunata per assistere a un momento che quest'anno ha assunto un valore che va ben oltre la semplice eccellenza turistica.

Il vessillo della FEE (Foundation for Environmental Education) non rappresenta solo il raggiungimento di rigidi standard in termini di qualità ambientale, servizi, sicurezza e sostenibilità, ma per la comunità sidernese è diventato il simbolo della propria capacità di resilienza.

Particolarmente significative le parole del sindaco Fragomeni: «Quest’anno, la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu della Fee assume un significato particolare. Oltre a premiare la qualità ambientale, i servizi, la sicurezza e la sostenibilità, la Bandiera Blu 2026 arriva dopo gli ingenti danni del ciclone Harry e l’immediata messa in sicurezza del Lungomare delle Palme. Insomma, Siderno sa sempre rialzarsi e dare il meglio di sé».

La manifestazione, che ha visto la partecipazione attiva delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni cittadine, ha sottolineato l'impegno costante nel preservare la bellezza della costa nonostante le recenti avversità climatiche. Dopo i saluti istituzionali, la serata è proseguita in un clima di festa e condivisione, confermando Siderno come una delle mete d'eccellenza dello Jonio, capace di trasformare le sfide in opportunità di rilancio per l'intero territorio.