È Mariagrazia Arena il nuovo vicesindaco del Comune di Reggio Calabria. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso i propri canali social, svelando il primo nome della nuova Giunta comunale.

«Vi svelo chi sarà a ricoprire il ruolo di vicesindaco al Comune di Reggio Calabria: Mariagrazia Arena», ha scritto il primo cittadino.

Cannizzaro ha quindi tracciato il profilo della sua vice, sottolineandone il percorso professionale e istituzionale. «È uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria, dove ha ricoperto i principali incarichi direttivi degli uffici giudiziari. Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l'impegno nel miglioramento dell'efficienza degli uffici, con una costante attenzione ai procedimenti nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata».