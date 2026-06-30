Nome di alto profilo quello di Mariagrazia Lisa Arena, nuova vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, che ha guidato il Tribunale reggino dal dicembre 2016 fino alla recente scadenza del suo mandato ed al conseguente passaggio di consegne al nuovo presidente Giuseppe Campagna. Nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto incarichi di rilievo sia negli uffici giudiziari calabresi sia a livello nell'associazionismo della magistratura.

Gli esordi e il radicamento sul territorio

Il cammino istituzionale della dottoressa Arena prende il via nel lontano 1981, anno del superamento del concorso in magistratura. I primi quattordici anni di carriera si sviluppano interamente sul campo, tra le trincee giudiziarie della provincia reggina. Tra il 1981 e il 1985 riveste le funzioni di Giudice presso il Tribunale di Locri, per poi trasferirsi fino al 1989 al Tribunale di Palmi. Il ritorno nella città dello Stretto avviene nel 1989, anno in cui assume l'incarico presso la Pretura Circondariale di Reggio Calabria, dove presterà servizio fino al 1995 consolidando una profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale della regione.

Il consolidamento in Corte d'Appello

Il 1995 segna il passaggio alle funzioni di secondo grado. Mariagrazia Arena fa il suo ingresso come Consigliere presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. All'interno degli uffici di Piazza Castello, il magistrato si distingue per rigore decisionale e capacità organizzative, doti che la porteranno, negli anni successivi, a ricevere la nomina di Presidente di Sezione nello stesso ufficio di secondo grado, un ruolo di grande responsabilità nella gestione dei delicati processi d'appello del distretto.

Il decennio al vertice del Tribunale reggino

Il culmine della carriera dirigenziale arriva nel novembre del 2016, quando il Consiglio Superiore della Magistratura la nomina Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. L'insediamento ufficiale, avvenuto il 12 dicembre 2016, dà il via a un mandato quasi decennale tra le mura del Palazzo CE.DIR. Sotto la sua guida, l'ufficio giudiziario affronta sfide cruciali, dalle croniche carenze di organico alla digitalizzazione dei servizi.

Un'esperienza di vertice che si è conclusa nel maggio del 2026, con il formale passaggio di consegne al successore, il dottor Giuseppe Campagna, sigillando così una pagina storica per la giustizia reggina scritta all'insegna dell'autorevolezza e dell'indipendenza.