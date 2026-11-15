Non è più soltanto una scommessa vinta, ma un modello amministrativo e civico che fa scuola nel panorama regionale. Siderno archivia il 2026 raggiungendo l’84% di raccolta differenziata, un traguardo che le vale l’ingresso storico tra i “Comuni Ricicloni”, prima realtà calabrese sopra i 15mila abitanti a conquistare il riconoscimento, e che segna una netta inversione di rotta rispetto al 47,85% registrato nel 2022. Parallelamente, la quota di rifiuti indifferenziati destinati in discarica si è più che dimezzata, scendendo dal 52,15% al 15,85%.

I numeri del cambiamento sono stati al centro dell’iniziativa «La differenziata non va mai in vacanza… neanche in autunno», ospitata nella sala consiliare. Un incontro promosso in sinergia con Legambiente per tracciare un bilancio del percorso compiuto e analizzare le ricadute sul territorio.

A rivendicare la bontà del lavoro svolto è stata il sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha voluto condividere il merito del risultato con l’intera comunità: «Quando ci siamo insediati eravamo fermi intorno al 42%, oggi abbiamo superato la soglia dell’80%. Siamo stati bravi come cittadini, così come sono state brave le scuole e gli stabilimenti balneari: il mio primo ringraziamento va proprio a loro». Per la prima cittadina, il dato più incoraggiante va oltre le statistiche: «Il risultato più bello è vedere un impegno collettivo trasformarsi in un’abitudine quotidiana. Possiamo ancora fare di più sul fronte della riduzione dei rifiuti e nel contrasto agli abbandoni illeciti, perché dietro questi numeri non c’è soltanto un ritorno ambientale, ma anche un concreto risparmio economico per le casse dell’ente e per le famiglie».

Sulla necessità di estendere questa sensibilità all’intero comprensorio si è soffermato Pasquale Giurleo, vicepresidente del circolo Legambiente Dune di Locri: «Auspichiamo che tutti i comuni della Locride adottino al più presto provvedimenti concreti non solo sulla gestione dei rifiuti, ma anche sulla tutela delle risorse idriche e sul contrasto ai cambiamenti climatici».

Il primato sidernese assume un peso ancora maggiore se inserito nel contesto regionale, come ha evidenziato la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta: «In Calabria il tema dei rifiuti resta una questione prioritaria ma ancora irrisolta: basti pensare che Reggio Calabria è penultima con il 36%, mentre l’intera provincia si ferma appena al 44%. Preoccupa anche il dato relativo ai parchi». Secondo Parretta, la sfida culturale è trasformare lo scarto in risorsa, superando le criticità strutturali: «Sappiamo bene quanto la gestione della differenziata sia complessa nei centri costieri, dove occorre fare i conti con l’impatto dei flussi turistici estivi. Siderno dimostra che si può fare».

Ad entrare nel dettaglio tecnico delle cifre, passate dal 47,85% del 2022 al 71,14% del 2023, fino all’80,28% del 2024 e all’attuale 84%, è stato Lorenzo Surace, capo dell’ufficio tecnico del Comune di Siderno. «Non stiamo parlando soltanto di fredde percentuali, ma della crescita di una cultura e di una responsabilità collettiva che appartengono ormai a questa comunità», ha spiegato Surace. «Siderno può e deve rappresentare una buona pratica replicabile anche dalle realtà vicine. Non ci fermiamo qui: l’obiettivo adesso è puntare all’optimum, consolidando il primato che ci ha portato a essere il primo comune calabrese sopra i 15mila abitanti premiato tra i Ricicloni».