Come previsto da diversi giorni, l'anticiclone africano ha dato spazio a temporanee correnti fresche da nord che hanno causato un generale calo delle temperature. Nella giornata di ieri una perturbazione di origine scandinava ha apportato inoltre locali rovesci e temporali che hanno interessato soprattutto le aree del Catanzarese dove si sono registrati fino a 65-70 mm di pioggia. Durante la nottata e le prime ore del mattino le temperature si sono mantenute molto basse per il periodo con valori addirittura ad una cifra nelle aree montuose. Ecco alcune temperature registrate dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Botte Donato 6.2° C

Monte Curcio 6.8° C

Arvo 7.3° C

Cecita 7.4° C

Serra San Bruno 8.7° C

Ciricilla 10.5° C

Campotenese 11.3° C

Chiaravalle Centrale 11.4° C

Decollatura 12.4° C

Antonimina 13.2° C

Cosenza 13.2°C

Rocca Bernarda 14.3° C

Cardeto 15.1° C

Gambarie 15.8°C

Rosarno 16°C

Roccelletta 16.6° C

Corigliano Calabro 17.5°C

Zungri e Cittanova 17.1°C

Nicastro 18.3° C

Vibo Valentia 18.9° C

Catanzaro 19.1°C

Siderno 20.1°C

Amantea 20.1° C

Intanto nella giornata di oggi è previsto bel tempo su tutta la nostra regione con cieli che si manterranno perlopiù soleggiati ovunque. Le temperature sono previste stazionarie ma da domani l'arrivo di correnti più calde da sud apporteranno un nuovo aumento termico ma con valori meno caldi rispetto all'ondata di caldo rovente che ha interessato la Calabria in questi ultimi giorni.