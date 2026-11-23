Una giornata all'insegna dello sport, dell'educazione ambientale e della condivisione ha animato domenica 22 novembre, il litorale villese. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale "Un mare di inclusione. Ogni goccia conta", promosso da Ambiente Mare Italia (AMI) con il contributo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e organizzato localmente insieme al Gruppo "Alessandro Mondello" dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI).

L’evento si è articolato tra la sede nautica ANMI di Pezzo e il Museo Marinario di Cannitello, coinvolgendo gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Caminiti" e gli atleti dell’ASD Andromeda Special Olympics Reggio Calabria. Il cuore dell'iniziativa è stato un vero e proprio scambio di competenze: gli atleti hanno condiviso la loro esperienza nella vela, mentre gli studenti hanno illustrato le nozioni di biologia marina apprese durante l'anno scolastico.

«Il mare, l'ambiente e la natura possono essere strumenti di affermazione delle nostre capacità personali e di crescita di ognuno di noi» ha sottolineato il presidente di AMI, Alessandro Botti, evidenziando il successo della rete costruita con le associazioni locali. Soddisfazione è stata espressa anche da Alessandro Taverriti, presidente del Gruppo ANMI locale e referente AMI, per il quale «la migliore ricompensa è quello che i ragazzi ci restituiscono con i loro sorrisi».

Per l'ASD Andromeda, realtà attiva sul territorio reggino da oltre trent'anni con più di cinquanta atleti, è intervenuta Antonella Foti (in rappresentanza della presidente Luisa Elitro), spiegando come la vela stia aiutando i ragazzi a conquistare maggiore autonomia e autostima.

Presente all'iniziativa anche la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, che ha rimarcato il valore identitario e sociale del progetto: «Questo è il mare di Ulisse. Proporre ai nostri ragazzi un percorso di educazione al mare insieme agli atleti di Special Olympics significa costruire un'esperienza concreta di partecipazione e abbattimento di barriere di ogni tipo».