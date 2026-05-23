L’uomo era stato condannato a 12 anni di reclusione nell’ambito dell’operazione di polizia denominata Provvidenza che aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli

È scattata nel pomeriggio di ieri l’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo di 65 anni di Gioia Tauro, Giuseppe Antonio Trimboli. Era in un b&b nel quartiere San Martino e stava usando un documento falso. Era latitante dal 30 novembre 2024, giorno in cui si era sottratto all’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria a seguito della condanna definitiva dell’uomo alla pena di dodici anni di reclusione per associazione mafiosa scaturita dall’operazione di polizia denominata Provvidenza, condotta dal Ros dei Carabinieri, che aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli.

Successivamente, è stato emesso un nuovo provvedimento di cumulo che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e ricalcolato la pena residua in 8 anni e due mesi.

L’arrestato, inoltre, è stato poi condannato nell’ambito del processo Spazio di Libertà, operazione curata dalla Squadra Mobile reggina con il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per aver favorito la latitanza di Giuseppe, Crea vertice dell’omonima cosca, attiva a Rizziconi, e Giuseppe Ferraro, elemento di spicco della ‘ndrina Ferraro-Raccosta, catturati all'interno di un bunker sotterraneo nelle campagne di Maropati (RC) in data 29 gennaio 2016.

Gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dal Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria, hanno avviato le ricerche del latitante analizzando dati di frequentazioni e spostamenti pregressi, anche provenienti dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri, che avevano suggerito, nei giorni scorsi, la possibilità che il fuggitivo avesse trovato riparo fuori dai confini calabresi.