«Un colpo durissimo quello inferto alla 'ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l'impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all'arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega».

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‘Ndrangheta, maxi blitz a Reggio Calabria: 79 arresti. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello 

Redazione Cronaca
‘Ndrangheta, maxi blitz a Reggio Calabria: 79 arresti. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello

Così la premier Giorgia Meloni in un post su X. «La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo», assicura infine la presidente del Consiglio. 