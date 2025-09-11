Sono 25 gli indagati di cui 18 i giovani arresti nella maxi operazione di stanotte a Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria, dove è stata smantellata un’associazione criminale dedita al traffico di droga e armi, accusata anche di estorsione e di aver coinvolto minorenni nelle attività illecite. Degli arrestati, quindici persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari, mentre altri indagati restano sotto inchiesta.

Il quartiere di Catona era diventato la base operativa del gruppo guidato, secondo gli investigatori, dal nipote di un boss storico della ‘ndrangheta di Archi. L’inchiesta, partita nell’estate 2023 e conclusa a maggio 2024, ha documentato un sistema radicato e capillare di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, con depositi allestiti in case abbandonate o locali presi in affitto.

Le indagini hanno rivelato anche il coinvolgimento diretto di adolescenti, usati come corrieri e intermediari. Un aspetto che ha accresciuto la gravità del quadro emerso, insieme alla scoperta di una piantagione di canapa indica con oltre 400 piante pronte alla lavorazione e altre in crescita, oltre a laboratori destinati al confezionamento della sostanza.

Nonostante alcune detenzioni, il presunto capo riusciva a impartire ordini dall’interno del carcere, sfruttando colloqui e familiari come tramite. L’organizzazione si difendeva con una rete di vedette, piazzate nei pressi della sua abitazione, pronte a segnalare ogni movimento sospetto delle forze dell’ordine.

I nomi degli indagati: