Smantellata un’organizzazione radicata nella periferia nord di Reggio Calabria, spaccio anche a minorenni e una piantagione con oltre 400 piante sequestrate
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Sono 25 gli indagati di cui 18 i giovani arresti nella maxi operazione di stanotte a Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria, dove è stata smantellata un’associazione criminale dedita al traffico di droga e armi, accusata anche di estorsione e di aver coinvolto minorenni nelle attività illecite. Degli arrestati, quindici persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari, mentre altri indagati restano sotto inchiesta.
Il quartiere di Catona era diventato la base operativa del gruppo guidato, secondo gli investigatori, dal nipote di un boss storico della ‘ndrangheta di Archi. L’inchiesta, partita nell’estate 2023 e conclusa a maggio 2024, ha documentato un sistema radicato e capillare di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, con depositi allestiti in case abbandonate o locali presi in affitto.
Le indagini hanno rivelato anche il coinvolgimento diretto di adolescenti, usati come corrieri e intermediari. Un aspetto che ha accresciuto la gravità del quadro emerso, insieme alla scoperta di una piantagione di canapa indica con oltre 400 piante pronte alla lavorazione e altre in crescita, oltre a laboratori destinati al confezionamento della sostanza.
Nonostante alcune detenzioni, il presunto capo riusciva a impartire ordini dall’interno del carcere, sfruttando colloqui e familiari come tramite. L’organizzazione si difendeva con una rete di vedette, piazzate nei pressi della sua abitazione, pronte a segnalare ogni movimento sospetto delle forze dell’ordine.
I nomi degli indagati:
- ARDORE Kevin Andrea, nato a Reggio Calabria il 01.10.2003
- ARDUCA Marianna, nata a Reggio Calabria il 28.02.1990
- BADONI Erzelio Ivan, nato a Reggio Calabria (RC) il 03.11.1995
- BEVILACQUA Luca, nato a Reggio Calabria il 21.06.1983
- CARELLA Massimiliano, nato a Reggio Calabria in data 06.04.1976
- CATANIA Francesco, nato a Gioia Tauro il 04.12.1989
- CHERELLA Vincenzo, nato a Caserta il 18.12.1993
- CRISTIANO Filippo, nato a Reggio Calabria il 06.12.1989
- G. A., nato a Reggio Calabria il 01.05.1989
- IANNO’ Domenico Alessandro, nato a Reggio Calabria in data 15.12.1977
- LIZZARDO Andrea Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 26.09.2003
- MBAE’ GRILLONE Lorenzo, nato a Reggio Calabria il 10.04.2002
- MERCURIO Rocco, nato a Reggio Calabria il 20.09.1981
- MINNITI Alessandro, nato a Reggio Calabria il 23.10.2000
- MODAFFERI Orazio Antonino, nato a Reggio Calabria in data 15.04.2005
- MORELLI Domenico, nato a Reggio Calabria il 09.06.1983
- QUATTRONE Angelo, nato a Reggio Calabria il 06.01.1970
- RACO Emilio, nato a Reggio Calabria il 28.04.1998
- RACO Francesco, nato a Reggio Calabria il 17.12.1993
- RACO Raffaella, nata a Reggio Calabria l’11.04.2001
- SANTACATERINA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 31.03.2002
- SEVERELLI Giovanni, nato in Svizzera il 13.11.1979
- SKURZYNSKI Sebastiano Oscar, nato a Polistena il 26.01.1998
- TEGANO Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 25.03.1996
- TRIPODI Giorgio, nato a Reggio Calabria in data 18.07.1993