Il governo punta a realizzare 10mila nuovi posti detentivi entro la fine del 2027, nell'ambito del Piano per l'edilizia penitenziaria 2025-2027, con un investimento complessivo di 900 milioni di euro. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un'intervista al quotidiano "Avvenire". «Entro il 2027, contiamo di raggiungere l'obiettivo stabilito», ha affermato il Guardasigilli, spiegando che sono già stati creati 600 posti attraverso interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda i nuovi moduli, le imprese entreranno nei cantieri a novembre e le prime opere dovrebbero essere completate entro il primo trimestre del 2027. Nordio ha inoltre annunciato l'inaugurazione di 262 posti nel carcere Le Sughere di Livorno, quasi 200 posti tra Vibo Valentia e Reggio Calabria e oltre 200 a dicembre tra Alba e Alessandria. Tra aprile e maggio del 2027 sono previsti altri 300 posti a San Vito al Tagliamento. Il ministro ha anche richiamato la legge sulla detenzione domiciliare terapeutica per i detenuti con dipendenze da droghe o alcol, spiegando che sono già stati avviati accordi con diverse comunità di recupero, fermo restando che la decisione finale spetta al magistrato di sorveglianza».