«Finalmente verità e giustizia». È quanto dichiarato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico a margine della pronuncia del Tribunale di Palmi che ha rigettato l’accusa di incompatibilità avanzata dalla Prefettura di Reggio Calabria attraverso l’azione popolare per la decadenza.

«Oggi – ha sottolineato l’avv. Domenico Antico – va in archivio una pagina triste, per le persone e per le istituzioni, costruita su accuse infondate e su una campagna di discredito che ha colpito la dignità di persone per bene, ben oltre la legittimità della polemica politica».

Per l’avv. Antico: «La giustizia ha ristabilito la verità dei fatti smentendo, in modo chiaro e una volta per tutte, la tesi delle opposizioni. Su questo esito ho sempre creduto, convinto della correttezza del mio operato. Una correttezza che ho difeso ad ogni costo, anche di fronte ad attacchi personali di violenza inaudita e ad accuse abnormi che nulla hanno a che vedere con l’impegno politico o istituzionale»

«Intendo, anzi tutto, ringraziare la mia famiglia – ha proseguito il Sindaco – che mi ha supportato e sopportato in questa fase così complessa e che ha attraversato con me questo periodo difficile. Ringrazio la Coalizione “Uniamo Cittanova” – A Testa Alta e Viva Cittanova Viva - per il sostegno costante e concreto. Grazie allo studio legale dell’avv. Oreste Morcavallo per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata. Tutti insieme abbiamo resistito al vento della calunnia, dimostrando come la verità possa essere più forte di ogni menzogna».

Il Primo Cittadino di Cittanova ha quindi concluso: «La giustizia ha ribadito la mia eleggibilità e la mia piena compatibilità con la carica di Sindaco, contrariamente a quanto sostenuto dalle forze di opposizione. Questo, del resto, è il dato politico più significativo. Per anni si è lavorato per distruggere un progetto politico e amministrativo votato democraticamente dai cittadini con accuse infondate. Ora è lecito attendersi un cambio di passo, nell’interesse del paese e non più per inutili guerre di potere o antipatie personali. Noi andiamo avanti più motivati che mai, animati dal nostro viscerale amore per Cittanova e determinati a rilanciare il futuro del nostro paese con azioni concrete e progetti ambizioni».

«E’ una sentenza – ha affermato l’avvocato Oreste Morcavallo – che rende giustizia non solo al Sindaco ma ad un’intera comunità e che afferma principi fondamentali in tema di contenzioso elettorale».