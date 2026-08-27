L'esame sarà eseguito nei prossimi giorni. La famiglia vorrebbe poi celebrare le esequie e seppellire Papalia in Calabria, a Platì, suo paese d'origine
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La pm di Milano Alessandra Cerreti ha disposto l'autopsia sulla salma di Domenico Papalia, il boss della 'ndrangheta morto la notte tra il 25 e il 26 agosto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano dopo una grave malattia. L'esame sarà eseguito nei prossimi giorni.
La Procura di Milano aveva già disposto che il corpo restasse a disposizione delle autorità sanitarie in attesa di una relazione medica, anche sulla base delle cartelle cliniche. Ora con l'autopsia, la salma resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria e non potrà essere rilasciato il nulla osta alla sepoltura prima del completamento degli accertamenti. La famiglia vorrebbe poi celebrare le esequie e seppellire Papalia in Calabria, a Platì, suo paese d'origine.