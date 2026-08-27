L'esame sarà eseguito nei prossimi giorni. La famiglia vorrebbe poi celebrare le esequie e seppellire Papalia in Calabria, a Platì, suo paese d'origine

La pm di Milano Alessandra Cerreti ha disposto l'autopsia sulla salma di Domenico Papalia, il boss della 'ndrangheta morto la notte tra il 25 e il 26 agosto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano dopo una grave malattia. L'esame sarà eseguito nei prossimi giorni.

La Procura di Milano aveva già disposto che il corpo restasse a disposizione delle autorità sanitarie in attesa di una relazione medica, anche sulla base delle cartelle cliniche. Ora con l'autopsia, la salma resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria e non potrà essere rilasciato il nulla osta alla sepoltura prima del completamento degli accertamenti. La famiglia vorrebbe poi celebrare le esequie e seppellire Papalia in Calabria, a Platì, suo paese d'origine.