La Terza commissione indica la togata per la Procura generale ed Ermanna Grossi per la Corte d’Appello. A Reggio Calabria proposta Claudia Ferrari
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Donatella Donato si prepara a lasciare la Procura di Cosenza dopo oltre vent’anni di servizio. La Terza commissione del Consiglio superiore della magistratura l’ha proposta per il posto di sostituto procuratore generale a Catanzaro. Nella stessa seduta, quella del 22 ottobre 2026, è stato indicato anche il nome di Ermanna Grossi, giudice del Tribunale di Cosenza, per un posto di consigliere della Corte d’Appello del capoluogo regionale.
Le due proposte rientrano nella procedura dei trasferimenti ordinari e dovranno essere sottoposte alla deliberazione del Plenum. Per gli uffici calabresi figura inoltre Claudia Ferrari, sostituto procuratore a Palermo, proposta per la Procura generale di Reggio Calabria.
Donato verso il trasferimento dopo oltre vent’anni a Cosenza
Per Donatella Donato, l’eventuale approvazione del trasferimento segnerebbe la conclusione di una lunga esperienza nell’ufficio inquirente cosentino, oggi diretto dal procuratore capo Vincenzo Capomolla.
Con oltre vent’anni di servizio nella Procura di Cosenza, Donato è tra i magistrati più esperti dell’ufficio. La commissione l’ha indicata per l’unico posto di sostituto procuratore generale a Catanzaro compreso nella procedura, dove ritroverebbe i colleghi Giuseppe Cava e Salvatore Di Maio.
Ultimamente Donatella Donato ha coordinato le indagini sulla morte di Ilaria Mirabelli, la ragazza cosentina deceduta nel 2024 in un incidente stradale tra Lorica e Aprigliano.
Ermanna Grossi proposta per la Corte d’Appello
Sempre da Cosenza potrebbe arrivare a Catanzaro Ermanna Grossi, attualmente giudice del Tribunale. La Terza commissione l’ha proposta per uno dei tre posti di consigliere della Corte d’Appello disponibili.
Per gli altri due posti, il prospetto della seduta riporta l’assenza di aspiranti.
Claudia Ferrari indicata per Reggio Calabria
Per il posto di sostituto procuratore generale a Reggio Calabria, la commissione ha indicato Claudia Ferrari, attualmente sostituto procuratore a Palermo.
È invece rimasto senza aspiranti l’unico posto di consigliere della Corte d’Appello di Reggio Calabria riportato nella procedura.