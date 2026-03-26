Si è concluso con una consegna spontanea lo stato di irreperibilità di Giuseppe Giorgi, 50enne originario di San Luca, latitante dallo scorso novembre 2025. L’uomo si è presentato nella notte presso la casa circondariale di Locri, ponendo fine alla fuga e dando avvio all’espiazione della pena.

Il 50enne era destinatario di un provvedimento definitivo di condanna a 6 anni e 1 mese di reclusione, emesso dall’Autorità giudiziaria per una serie di reati commessi in Belgio. Dopo essersi sottratto all’esecuzione della misura restrittiva, si era reso irreperibile, dando inizio a un periodo di latitanza durato diversi mesi.

Le ricerche sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Bianco, sotto il coordinamento della Procura generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, guidata da Gerardo Dominijanni. L’attività investigativa si è sviluppata attraverso servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento, oltre a un costante monitoraggio degli ambienti frequentati dall’uomo e della sua rete di contatti.

Con il progressivo intensificarsi delle indagini, gli spazi di movimento del latitante si sono ridotti, fino a rendere sempre più difficile la prosecuzione della fuga. In questo contesto, maturata la consapevolezza dell’inevitabilità della cattura, Giorgi ha deciso di consegnarsi spontaneamente alle autorità.

L’uomo è stato preso in carico presso l’istituto penitenziario di Locri per l’esecuzione della pena definitiva.