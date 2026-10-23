Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Reggio Calabria intorno alle 12.19 di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Il movimento tellurico, distintamente percepito in città, ha avuto origine nel Tirreno Meridionale, al largo delle Isole Eolie, dove già dalle prime ore della giornata era in corso uno sciame sismico.

Secondo la stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato con una magnitudo di 5.0 ad una profondità di 9 km (inizialmente valutata tra 5.2 e 5.7).

Alle 12.24 una nuova scossa di magnitudo 4.0 ad 8 km di profondità, sempre nello stesso punto del precedente.

La scossa delle 12.19 è stata preceduta da almeno cinque eventi sismici nella stessa area del Tirreno Meridionale. Il primo, di magnitudo 3.4, è stato registrato alle 2.10, seguito da un terremoto di magnitudo 3.9 alle 10.02 e da uno di magnitudo 3.3 alle 11.04. Alle 11.51 una scossa di magnitudo 4.3, con profondità di 24 chilometri, ha ulteriormente interessato la zona, seguita alle 11.56 da un evento di magnitudo 3.6.

Una sequenza ravvicinata di terremoti, culminata nella forte scossa delle 12.19, che ha fatto tremare Reggio Calabria, il reggino tirrenico e la Sicilia nord occidentale. Si attendono ulteriori aggiornamenti dell'INGV per definire con maggiore precisione magnitudo, epicentro e profondità dell'evento principale.