La forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0, registrata alle 12.19 di oggi, venerdì 23 ottobre, nel Tirreno Meridionale e distintamente avvertita a Reggio Calabria, ha provocato l'evacuazione precauzionale di alcune scuole cittadine e l'attivazione delle misure di sicurezza. Nel frattempo, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha diramato un'allerta maremoto di livello verde per la Calabria, con l'invito alla popolazione a tenersi lontana dalle zone costiere fino alle ore 17.

Il terremoto, preceduto da uno sciame sismico di almeno cinque scosse nella stessa area del Tirreno Meridionale, è stato avvertito distintamente in città, provocando momenti di apprensione anche all'interno degli istituti scolastici.

Fortunatamente, la scossa si è verificata in prossimità dell'orario di uscita, quando in diverse scuole mancavano ormai pochi minuti alla conclusione delle lezioni.

«Abbiamo sentito il suono della campanella prolungata, che per noi rappresenta il segnale di evacuazione», racconta una docente di un liceo reggino. «Dopo qualche attimo di smarrimento abbiamo fatto uscire i ragazzi dalle classi. Il nostro punto di ritrovo sarebbe stato Piazza De Nava, ma considerando che mancavano soltanto dieci minuti alla fine delle lezioni, gli studenti sono stati fatti uscire senza raggiungere il punto di raccolta. Personalmente ho registrato l'uscita anticipata di dieci minuti sul registro elettronico».

Una situazione gestita nell'immediatezza, con l'interruzione delle attività didattiche e l'uscita anticipata degli studenti.

Intanto, a seguito del terremoto, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha diramato per la Calabria un'allerta maremoto di livello verde, facendo scattare le misure precauzionali anche sul territorio comunale reggino.

Attraverso una comunicazione diffusa alle 12.59 sul servizio informativo di Atam, la Protezione Civile Comunale di Reggio Calabria ha invitato la popolazione a tenersi lontana dalle zone costiere fino alle ore 17 di oggi.

«Per precauzione si invita la popolazione a non sostare in spiaggia, in mare o sul lungomare e a tenersi lontani dalle zone vicine alla costa fino alle ore 17», si legge nell'avviso ufficiale.

L'allerta è stata diramata in via precauzionale in seguito all'evento sismico verificatosi nel Tirreno Meridionale. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile, evitando di sostare nelle aree immediatamente prospicienti il mare.

Dalle scuole alle zone costiere, dunque, Reggio Calabria resta in una fase di attenzione dopo il terremoto delle 12.19, in attesa degli ulteriori aggiornamenti sulla situazione sismica e sull'evoluzione dell'allerta maremoto.