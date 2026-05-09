La vittima, 53 anni, era originaria di Reggio Calabria. Stava partecipando alle attività di ripristino della struttura in località Carcarella quando il mezzo si sarebbe rovesciato. Inutili i soccorsi del 118, rilievi affidati ai carabinieri

Un operaio di 53 anni, F.N., è morto carbonizzato dopo essere rimasto schiacciato da una gru. L’incidente si è verificato nel cantiere del depuratore consortile dell’Angitola, in località Carcarella, nel territorio di Francavilla Angitola. L’uomo, originario di Reggio Calabria, stava lavorando nell’area dell’impianto quando, per cause ancora in fase di accertamento, un camion-gru si sarebbe ribaltato travolgendolo. Per il lavoratore non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato durante le attività di manutenzione e adeguamento del depuratore, affidate a una ditta incaricata dalla Regione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava impegnato nelle operazioni necessarie alla rimessa in funzione dell’impianto di depurazione quando il mezzo con gru sul quale stava operando si è improvvisamente rovesciato schiacciandolo. Poi l’incendio.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Nell’area del cantiere sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Filadelfia, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.