L'allarme è scattato nella giornata di oggi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. La Procura pronta ad aprire un fascicolo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa

Mistero a Stignano, piccolo centro della Locride, dove un uomo sulla cinquantina è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Quando i soccorritori e le forze dell'ordine sono riusciti a fare ingresso nell'immobile, la drammatica scoperta: il cinquantenne giaceva oramai esanime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione locale e della Compagnia territoriale, che hanno isolato l'area per avviare i rilievi di rito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita dell'uomo e tracciare i suoi ultimi contatti.

Massimo il riserbo da parte degli inquirenti. Al momento la Procura di Locri è stata informata dell'accaduto e si attende la decisione del magistrato di turno, che nelle prossime ore potrebbe disporre l'esame autoptico sulla salma.

Soltanto i riscontri del medico legale e gli esiti degli accertamenti scientifici all'interno dell'appartamento potranno chiarire con certezza le cause della morte, per cui nessuna ipotesi è esclusa.