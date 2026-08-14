Dal 10 al 20 settembre Pentimele ospiterà la fiera, mentre le grandi giostre tornano a Botteghelle e quelle più piccole saranno sistemate al piazzale Ferraris. Definiti anche tempi, costi e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Reggio Calabria si prepara alla Festa della Madonna della Consolazione, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della città. Dal 10 al 20 settembre il centro urbano e le aree coinvolte dalle iniziative saranno animate da bancarelle, attrazioni e attività commerciali, affiancando i tradizionali festeggiamenti in onore della Patrona.

Il Comune ha definito la distribuzione degli spazi destinati alla fiera e allo spettacolo viaggiante, con una programmazione pensata per garantire lo svolgimento ordinato delle manifestazioni e, allo stesso tempo, restituire alla città il consueto clima di festa che accompagna ogni anno le celebrazioni mariane.

Nella delibera approvata dalla Giunta si sottolinea la volontà di «valorizzare e promuovere il patrimonio delle tradizioni popolari e la memoria storica cittadina», affiancando ai riti religiosi un programma di iniziative di spettacolo e aggregazione sociale. L'obiettivo è qualificare l'offerta di intrattenimento e favorire la fruizione degli spazi pubblici.

Una macchina organizzativa che, come evidenziato dall'amministrazione, richiede anche un'attenta pianificazione sotto il profilo logistico e della sicurezza, per assicurare il regolare svolgimento delle attività commerciali, fieristiche e ricreative nel rispetto dell'ordine pubblico, della viabilità e della tutela ambientale.

Le giostre tornano a Botteghelle e al piazzale Ferraris

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono state individuate due aree. Le giostre di maggiori dimensioni saranno collocate lungo viale Calabria, nella zona di largo Botteghelle, mentre quelle più piccole saranno sistemate nel piazzale Ferraris.

Le attrazioni resteranno in funzione per tutta la durata dei festeggiamenti, dal 10 al 20 settembre, offrendo a famiglie, bambini e ragazzi uno dei tradizionali punti di aggregazione delle Feste Mariane.

L'utilizzo degli spazi sarà comunque subordinato alle verifiche necessarie sulle condizioni di sicurezza, sulla viabilità e sugli aspetti organizzativi. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione del traffico e al decoro delle aree interessate. La Polizia Municipale sarà impegnata nei controlli, mentre il settore Ambiente dovrà assicurare interventi quotidiani per mantenere puliti gli spazi durante l'intero periodo della manifestazione.

Pentimele resta il cuore della fiera

Per le bancarelle è stata confermata Pentimele, lato mare, che ospiterà l'area fieristica. Gli operatori potranno allestire i tradizionali gazebo bianchi, mentre saranno ammessi anche mezzi attrezzati per la somministrazione di alimenti.

La fiera sarà attiva da giovedì 10 a domenica 20 settembre 2026, con attività consentite fino all'una di notte.

Sono numerose le categorie merceologiche ammesse. Si va dalla gastronomia ai dolciumi e ai prodotti tipici, passando per articoli religiosi, vimini e ferro battuto, antiquariato, artigianato calabrese, artigianato extracomunitario e pelletteria. Non mancheranno inoltre giocattoli, libri, cd musicali, cosmetici, piante e fiori.

Nel dettaglio, il piano prevede 8 posteggi per la gastronomia, 17 per i dolci, 3 per i prodotti tipici, 1 per gli articoli religiosi, 6 per vimini e ferro battuto, 6 per l'antiquariato, 12 per l'artigianato calabrese, 5 per i giocattoli, 1 per i libri, 2 per i cd musicali, 1 per la cosmetica e 3 per piante e fiori. Una parte degli spazi inizialmente destinati alla gastronomia potrà eventualmente essere utilizzata per attrazioni rivolte ai bambini.

Domande entro il 25 agosto

Gli operatori interessati all'assegnazione dei posteggi dovranno presentare la domanda entro le ore 12 del 25 agosto 2026. L'istanza dovrà essere firmata dal richiedente o da un intermediario munito di procura e trasmessa tramite Pec secondo le modalità indicate nell'avviso comunale, riportando nell'oggetto la dicitura “Festa della Madonna della Consolazione 2026”.

Le concessioni avranno validità esclusivamente per il periodo della manifestazione. Le domande saranno esaminate da una commissione composta da dipendenti comunali, incaricata di predisporre la graduatoria.

A determinare le priorità saranno soprattutto l'anzianità dell'esercizio dell'impresa e la partecipazione alle precedenti edizioni della fiera, con riferimento alle presenze registrate nel quadriennio 2022-2025.

L'avviso stabilisce anche alcune cause di esclusione. Tra queste figurano la mancata regolarità nel pagamento del canone relativo alle precedenti edizioni della festa patronale e le sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati o altre violazioni di norme e regolamenti durante le feste patronali.

Gli spazi a pagamento: tutte le cifre

Le tariffe sono calcolate sulla base del Canone unico patrimoniale vigente e cambiano in funzione della zona e delle dimensioni del posteggio.

A Pentimele si parte da 321,60 euro per uno spazio di 4x3 metri, pari a 12 metri quadrati. Per il 8x3 il costo è di 643,20 euro, mentre sale a 964,80 euro per il 12x3 e raggiunge 1.286,40 euro per il posteggio più grande, di 16x3 metri.

Nel centro storico le tariffe vanno da 603 euro per uno spazio di 6x3 metri a 804 euro per quello di 8x3.

A piazza Duomo, infine, si va dai 301,50 euro richiesti per il posteggio da 3x3 metri ai 603 euro per quello da 6x3.

A questi costi si aggiunge l'obbligo, per gli assegnatari, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura di eventuali danni provocati a persone o cose.

La mappa della festa

Pentimele per la fiera, Botteghelle e piazzale Ferraris per le giostre: prende così forma la geografia delle Feste Mariane 2026. Una distribuzione delle attività che punta a garantire gli spazi necessari agli operatori commerciali e alle attrazioni, accompagnando per undici giorni i festeggiamenti religiosi con il tradizionale appuntamento civile.

Ora l'attenzione si sposta sull'assegnazione dei posteggi e sulla preparazione delle aree, mentre il Comune dovrà completare le verifiche legate a sicurezza, viabilità, pulizia e organizzazione, in vista dell'apertura ufficiale della festa il prossimo 10 settembre.