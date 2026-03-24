Nella giornata odierna, il Comando di Polizia Municipale di Gioia Tauro, sotto la direzione del vicecomandante Roberto Bringhelli, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino e con il supporto degli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale, ha effettuato un’attività di sequestro di prodotti ortofrutticoli venduti senza le necessarie autorizzazioni sul territorio comunale.

L’operazione si inserisce in un più ampio “focus antiabusivismo”, che ha visto coinvolti diversi venditori ambulanti privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L’attività è stata espressamente richiesta dal sindaco, avvocato Simona Scarcella, nell’ambito di un programma volto a garantire il rispetto della legalità all’interno del territorio comunale.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza dell’azione intrapresa: «Il rispetto delle regole deve essere garantito in tutti i settori. È nostro dovere assicurare la piena osservanza delle norme in materia di autorizzazioni commerciali, di tutela della sanità pubblica e di protezione delle legittime prerogative dei commercianti onesti che pagano le tasse. Esprimo un plauso al Comando di Polizia Locale e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, sempre al fianco dell’amministrazione nelle attività di presidio del territorio e di tutela della sicurezza».

«Grazie agli accertamenti effettuati, anche tramite l’ufficio SUAP – ha aggiunto il sindaco – nei prossimi giorni procederemo alla revoca di autorizzazioni e licenze commerciali nei confronti di alcuni operatori risultati inadempienti, con situazioni di mancato pagamento reiterato dei tributi locali ed evasione totale. Questa attività proseguirà con rigore per dare un segnale concreto di cambiamento alla città».

Solo nella giornata odierna sono stati sequestrati circa due quintali di prodotti ortofrutticoli. I controlli proseguiranno in modo serrato anche nelle prossime settimane.