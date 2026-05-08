L’attesa è finita. Sabato 16 maggio, alle ore 18.30, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo “Aeroporto dello Stretto” di Reggio Calabria. Ad annunciarlo sui social è stato il deputato Francesco Cannizzaro, condividendo la grafica dell’evento promosso insieme a Sacal, Enac e Regione Calabria.

Dopo mesi di lavori, rinvii e sopralluoghi istituzionali, il nuovo terminal del Tito Minniti si prepara dunque ad aprire le porte alla città. Un’inaugurazione che arriva nel pieno della crescita dello scalo reggino, reduce da numeri record sul fronte passeggeri e da una fase di forte espansione dei collegamenti nazionali e internazionali.

Negli ultimi mesi il cantiere della nuova aerostazione era entrato nella fase conclusiva: nuovi gate, aree commerciali, spazi rinnovati, servizi tecnologici e una veste completamente diversa rispetto al passato. Un’opera diventata centrale nella strategia di rilancio aeroportuale portata avanti dalla Regione Calabria.

L’inaugurazione del 16 maggio rappresenterà anche il primo vero banco di prova simbolico per il nuovo volto dell’Aeroporto dello Stretto, chiamato ad accompagnare la crescita dei flussi turistici e il rafforzamento della mobilità nell’area metropolitana dello Stretto.