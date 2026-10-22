Dopo gli autotrasportatori è stato il turno delle associazioni di categoria e dei servizi essenziali. All'esito degli incontri urgenti convocati dal Prefetto, Clara Vaccaro, una certezza: nessuna criticità per sanità, aeroporto e rifiuti

Sono due i tavoli di confronto svolti in Prefettura tra ieri e oggi convocati dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per affrontare i disagi causati dalle proteste contro il caro carburante che negli ultimi giorni hanno bloccato il territorio. Entrambi possono definirsi positivi in quanto portano alla tregua delle proteste in atto

Nel primo incontro, svoltosi nel tardo pomeriggio di ieri, e al quale abbiamo già dato ampio risalto, con la partecipazione del Sindaco Metropolitano, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei delegati dei lavoratori in rivolta, si è giunti a un punto di svolta. I manifestanti, pur confermando lo stato di agitazione, hanno accolto l'invito del Prefetto a rimodulare la protesta.

L'impegno assunto garantisce la regolare circolazione dei mezzi e il normale approvvigionamento dei beni di prima necessità. Il Tavolo istituzionale resterà comunque aperto per fare da intermediario con il Governo centrale e veicolare le istanze della categoria.

Monitoraggio del territorio: nessuna criticità per sanità, aeroporto e rifiuti

Nella mattinata di oggi, il Prefetto ha riunito le associazioni di categoria (tra cui Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Coldiretti) e i rappresentanti dei servizi essenziali (ASP, Ordine dei Farmacisti, SACAL, Autorità Rifiuti). Dal monitoraggio è emerso che, nonostante i rallentamenti logistici dei giorni scorsi, la situazione non ha registrato emergenze.

Nel campo della sanità non si è infatti registrata nessuna carenza di farmaci sul territorio e le prestazioni sanitarie sono state erogate regolarmente. Con riferimento all’Aeroporto dello Stretto c’è da dire che l'operatività dello scalo reggino non ha subito interruzioni, aggiungendo che i rifornimenti di carburante per gli aeromobili arriveranno regolarmente nel pomeriggio. Sono riprese anche le attività di smaltimento dei rifiuti, sbloccando i rallentamenti nel conferimento della spazzatura accumulata nei Comuni.

Con la rimodulazione dei blocchi stradali è quindi già iniziata la progressiva normalizzazione della distribuzione dei prodotti, che consentirà ai punti vendita della provincia di tornare alla piena operatività nel giro di pochi giorni.

Il Prefetto Vaccaro ha espresso soddisfazione per la gestione dell'ordine pubblico da parte delle Forze dell'Ordine, sottolineando che le manifestazioni si sono svolte in modo pacifico e nel rispetto delle regole. L'attenzione delle autorità rimarrà comunque alta per prevenire e sanzionare eventuali condotte illecite.