L'uomo di 41 anni non si è fermato all'alt intimato dalla polizia ad Ardore Marina. L'auto è stata bloccata a Locri: a bordo anche un 58enne, entrambi denunciati per ricettazione

Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Bovalino hanno arrestato un cittadino cinese di 41 anni dopo un pericoloso inseguimento lungo la Strada Statale 106.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi intorno alle 22.15 ad Ardore Marina, dove una pattuglia impegnata in un posto di controllo in Piazza Stazione ha intimato l'alt a un'Audi Q5 bianca. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga in direzione nord lungo la SS 106.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità durante il quale il fuggitivo ha effettuato manovre particolarmente pericolose, attraversando il centro abitato di Locri e diversi incroci senza rispettare la segnaletica stradale e i semafori, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Grazie al coordinamento della Centrale Operativa della Questura di Reggio Calabria, che ha fatto convergere sul posto anche le pattuglie del Commissariato di Siderno e del Reparto Prevenzione Crimine, il veicolo è stato bloccato sulla SS 106, nel territorio comunale di Locri.

A bordo dell'auto gli operatori hanno identificato due cittadini cinesi, rispettivamente di 41 e 58 anni. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 380.540 euro in contanti, nascosti nel bagagliaio e in altri vani del veicolo, suddivisi in mazzette confezionate con cellophane. Il denaro, sulla cui provenienza i due uomini non hanno fornito spiegazioni, è stato sequestrato.

Al termine degli accertamenti il conducente è stato arrestato per non avere ottemperato all'ordine di fermarsi impartito dagli operatori di polizia ed è stato associato alla Casa Circondariale di Locri. Entrambi sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Bovalino con il supporto del personale investigativo del Commissariato di Siderno, proseguono per accertare la provenienza del denaro sequestrato.