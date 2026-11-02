Un violento incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica nell'azienda Auddino Edilizia, nel reggino, lungo la strada provinciale che collega Melicucco a Polistena. Il rogo ha provocato la distruzione di un capannone di circa 1000 metri quadrati e di alcuni mezzi al suo esterno. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Le cause e la dinamica dell'incendio sono al momento ancora in corso di accertamento. I danni alla struttura e ai materiali contenuti sono ingenti. L’azienda, da anni solido punto di riferimento per l'economia e l'edilizia locale, sta ora facendo i conti con le conseguenze di questo drammatico evento.

L’accaduto ha scosso profondamente la comunità, scuotendo gli animi e lasciando numerose domande. Al turbamento iniziale è susseguito un abbraccio collettivo ai titolari dell’azienda. L'amministrazione comunale di Melicucco, facendosi interprete del sentimento dell'intera popolazione che sta manifestando una sentita vicinanza sui social, ha espresso piena solidarietà alla proprietà e ai dipendenti dell'azienda, auspicando una rapida ripresa delle attività.