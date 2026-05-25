Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un ciclomotore. A seguito dell’impatto sono state trasportate al Grande Ospedale Metropolitano le tre persone coinvolte: i due occupanti del motoveicolo e il conducente dell’auto.

A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di una ragazza di 18 anni che viaggiava sul ciclomotore. I medici del Gom hanno infatti disposto la prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e coordinato le operazioni di trasferimento in ospedale.

Informato dell’accaduto, il magistrato di turno ha disposto il sequestro probatorio dei due mezzi coinvolti, alla luce della prognosi riservata della giovane ferita. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, inoltre, il ciclomotore sarebbe risultato privo di copertura assicurativa, circostanza che resta comunque al vaglio degli investigatori.