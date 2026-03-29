Un incidente singolare ha avuto luogo nel porto di Gioia Tauro. Nella serata di venerdi, un’autovettura, una Fiat di colore bianco, durante le operazioni di sbarco da una nave da trasporto, sarebbe accidentalmente caduta in mare. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

L'incidente, di cui ancora non si conoscono le dinamiche esatte, ha immediatamente allertato i servizi di emergenza. L'intervento dei vigili del fuoco, dei sommozzatori e del nucleo nautico, è stato rapido ed efficace. Grazie all'uso di una gru e di attrezzature specializzate come i palloni di sollevamento, i soccorritori sono riusciti a recuperare l'auto dal fondo del mare.