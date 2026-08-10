Scontro tra due veicoli in direzione Sud, nel tratto compreso tra il km 422,847 e il km 429,081. Sul posto squadre Anas e Forze dell’Ordine

Incidente sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” questa mattina, nel tratto reggino. Il sinistro ha coinvolto due veicoli e ha provocato il blocco temporaneo del traffico in direzione Sud. È accaduto nel territorio di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, nel tratto compreso tra il km 422,847 e il km 429,081.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e consentire le operazioni necessarie al ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Non pochi i rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato.

Poco prima delle 9:30 Anas comunica che il traffico è sbloccato e si transita lungo la corsia di sorpasso.