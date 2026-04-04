Intensa l'attività della Polizia Locale di Reggio Calabria che nelle ultime 48 ore ha denunciato all'autorità giudiziaria tre persone per reati connessi alla circolazione stradale.

In particolare un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, uno per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mentre un altro giovane per fuga dopo un sinistro . Tutti e tre hanno causato un incidente con lesioni.

Continua inoltre, sul fronte del decoro urbano, la lotta senza quartiere all'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Sono stati contestati, nella settimana di Pasqua, fino a ieri, circa 25 sanzioni per inosservanza dell'ordinanza sindacale in materia di conferimento di rsu .