Ordinanza del sindaco e verifiche urgenti scattate in seguito al distacco avvenuto nella giornata di oggi. Stop alle attività scolastiche da lunedì 11 maggio

La caduta di alcune porzioni di cornicione fa scattare la chiusura immediata del plesso scolastico “P. Megali” nel Comune di Melito Porto Salvo. Il provvedimento è stato disposto con l’ordinanza sindacale numero 21 del 10 maggio 2026 e interesserà, a partire da lunedì 11 maggio, la struttura di Viale delle Rimembranze.

Alla base della decisione ci sono le verifiche urgenti richieste dopo quanto accaduto nella giornata odierna. L’obiettivo, viene spiegato nell’avviso diffuso dal Comune, è garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e di tutti gli utenti della scuola.

L’ordinanza prevede la chiusura temporanea del plesso fino al completamento degli accertamenti tecnici e al ripristino delle condizioni necessarie per la riapertura. Disposto anche il divieto di accesso e permanenza nei locali scolastici, fatta eccezione per il personale tecnico autorizzato che dovrà eseguire i controlli e gli interventi necessari.

Al fine di garantire la continuità del diritto allo studio e l’erogazione dei servizi scolastici essenziali, a decorrere da lunedì 11 maggio 2026 sarà attivata la seguente riorganizzazione temporanea delle attività didattiche:

Classi 4A – 4B – 5A – 5B

della Scuola Primaria “Capoluogo P. Megali”

svolgeranno le attività presso il plesso di Scuola Primaria “Capoluogo Marina”, in Via P. Surfaro – Melito Porto Salvo.

Classe 5E del plesso di Pilati, attualmente ubicata presso il plesso “Capoluogo Marina”

svolgerà le attività presso il plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Alvaro”, in Via Filippo Turati n. 44 – Melito Porto Salvo.

Sarà l’Ufficio Tecnico Patrimonio ad occuparsi delle verifiche strutturali urgenti per chiarire l’entità delle criticità emerse dopo il distacco del cornicione. Intanto l’Amministrazione comunale assicura un monitoraggio costante della situazione e promette aggiornamenti tempestivi sull’evoluzione degli interventi.