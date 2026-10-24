Un trentenne italiano di origini marocchine, attivista pro-Pal e giornalista freelance, è stato fermato a Milano per essere interrogato dalla Polizia

La Polizia avrebbe individuato il presunto ideatore e responsabile della pagina Instagram "Movimento 17 ottobre". Secondo quanto riportato dal Tg1, si tratta di un ragazzo italiano di trent'anni di seconda generazione, originario del Marocco. Il giovane, che risulta formalmente residente in provincia di Brescia, è stato rintracciato e condotto nella questura di Milano per essere sottoposto a interrogatorio.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato una serie di perquisizioni all'interno dell'abitazione di un'amica del trentenne, situata nella periferia del capoluogo lombardo. Stando alle prime informazioni emerse sul suo profilo, il giovane è un attivista legato ai movimenti pro-Palestina e lavora come giornalista freelance, collaborando anche con una testata giornalistica nazionale. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli della sua attività legata alla gestione della pagina social.