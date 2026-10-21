«A seguito del nubifragio violento che ha colpito la nostra città, ho immediatamente convocato un tavolo operativo con la Polizia Locale, la Protezione Civile, il Settore Ambiente, il Settore Lavori Pubblici, Castore, Ecologia Oggi per coordinare immediatamente un'operazione di ripristino della normalità e di pulizia. Sto uscendo dal palazzo assieme agli operatori interessati per andare personalmente sul posto a verificare lo stato dell'arte. Ringrazio il Consorzio di Bonifica perché ha messo subito a disposizione i mezzi che ci daranno la possibilità di drenare le aree allagate. Chiaramente vi terrò aggiornati passo dopo passo». È quanto dichiara il sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro.